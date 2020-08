Imprese: Terna libererà Spoleto dal vecchio elettrodotto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna libererà il centro abitato di Spoleto dalle vecchie infrastrutture elettriche grazie alla realizzazione della variante 150 chilovolt Villavalle-Spoleto, e oggi pubblica l’avviso relativo alle particelle dei fondi interessati dagli interventi. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto approvato dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, oltre a rendere più efficiente il sistema elettrico locale, porterà importanti benefici ambientali grazie alla demolizione di circa 3,5 chilometri di linee obsolete che attualmente passano sopra il centro abitato di Spoleto, in prossimità dell’ospedale, e 19 tralicci, restituendo così circa dieci ettari di territorio liberato dall’impatto delle infrastrutture elettriche in un’area di grande pregio paesaggistico. L’intervento, per il quale è previsto un investimento di circa 1,5 milioni di euro, prevede in particolare la delocalizzazione dell’elettrodotto per un tratto di oltre 6 chilometri fino all’ingresso nella Cabina di Spoleto, realizzando una nuova linea, sia in aereo che in cavo interrato, che andrà a sostituire integralmente l’attuale elettrodotto ormai vetusto. Il progetto della variante, prosegue la nota, è anche il frutto di una proficua attività concertativa che ha visto la stipula di un accordo programmatico con la Regione Umbria, coerente con le istanze formulate dall’amministrazione comunale di Spoleto. (Com)