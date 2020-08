Napoli: Nonno (Fd'I), nessuna stampella a Dema, maggioranza già certificata a 22 consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna stampella a De Magistris ed alla sua giunta disastrosa. In aula la maggioranza era già stata raggiunta a quota 22 consiglieri all'atto del mio ingresso". Lo ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. "Il mio intervento in aula - ha spiegato Nonno - tra l'altro, è stato chiarificatore in tal senso. Non ho mai sorretto questa maggioranza disastrosa per la città, facendo sempre opposizione senza sconti". (Ren)