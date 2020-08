Abruzzo: a Pescara sportello solidarietà per i cittadini venezuelani rientrati in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia venezuelana rappresenta una profonda ferita per la comunità internazionale. Per questo l'amministrazione comunale di Pescara, in collaborazione con l'associazione Simon Bolivar, ha presentato lo sportello per i cittadini del Venezuela rientrati a Pescara. Si tratta di un servizio che erogherà consulenze di natura legale e amministrativa a quanti sono stati costretti a lasciare il paese sudamericano. All'incontro hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, l'assessore all'Associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio, il dirigente dell'ufficio preposto Marco Molisani e i rappresentanti dell'associazione Simon Bolivar. "Abbiamo assistito al rientro nella nostra città dal Venezuela - ha detto il sindaco Masci - di persone private di ogni bene, del frutto di decenni di lavoro, spesso con dei lutti e delle tragedie nella mente e nel cuore. Per questo abbiamo inteso fornire a questi nostri amici un aiuto concreto, mettendo a loro disposizione un servizio che possa, ce lo auguriamo, rendere questa loro difficoltà più sopportabile". "Lo sportello che inauguriamo - ha detto l'assessore Di Nisio - vuole rappresentare un aiuto, una piccola luce per sostenerli e far ritrovare loro un proprio spazio di vita, nella nostra Pescara, proprio lì da dove i loro progenitori mossero i loro passi". (Gru)