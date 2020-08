Abruzzo: tensioni in Regione su modifica legge regionale urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale abruzzese Silvio Paolucci ed il vicepresidente della commissione II Antonio Blasioli, annunciano: "Combatteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione il progetto di legge (numero 135/2020) intitolato 'Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numero 18/1983 e numero 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica' che approderà domani in Consiglio. Non permetteremo - si legge in una nota - che la proposta passi, perché si tratta di un testo che cela, neanche tanto velatamente, il tentativo di deregulation del governo del territorio, che invece da tempo chiede e aspetta una nuova legge adeguata e soprattutto condivisa con tutti i soggetti portatori di interesse". I due consiglieri regionali spiegano, poi, che "non si tratta affatto di misure urgenti e temporanee di semplificazione, come si legge nel testo. Nei 13 articoli della proposta abbiamo rinvenuto un vero e proprio tentativo di cambiare in peggio i connotati del paesaggio, sdoganando cemento e aperture privatistiche, bypassando controlli e procedure in variante e realizzando decisioni calate dall'alto che delegittimano gli organi competenti. Non possiamo consentirlo", avvisano Paolucci e Blasioli, "perché da tempo stiamo lavorando con tutte le voci competenti e gli ordini professionali per trovare la migliore composizione possibile di una nuova legge urbanistica del territorio, di cui la nostra Regione ha assoluto bisogno. Sotto la giustificazione della pandemia, si sta cercando invece di portare avanti una vera e propria riscrittura della legge urbanistica, anziché mettere in cantiere una legge organica". (segue) (Gru)