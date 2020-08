Scuola: il 22 settembre inizio anno scolastico in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà il 22 settembre prossimo l'anno scolastico 2020/2021 per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. Lo ha stabilito la Giunta regionale su indicazione dell'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Le lezioni - si legge in una nota - termineranno il 12 giugno per tutti gli ordini e gradi d'istruzione, mentre la fine delle lezioni per le scuole dell'infanzia è prevista per il 30 giugno. E' stato stabilito inoltre che le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni. "La proposta di differire l'inizio dell'anno scolastico di una settimana - ha specificato Biancareddu - nasce principalmente da tre considerazioni. Da un lato l'esigenza di offrire una settimana in più alle fondamentali attività di recupero dei contenuti che saranno svolte a partire dal 1° settembre. Dall'altro, l'opportunità di allungare di una settimana la stagione turistica, iniziata in ritardo e fortemente penalizzata. Infine l'esigenza che tutti i soggetti competenti possano disporre di una settimana in più per poter organizzare la riapertura delle scuole a seguito della emergenza Covid-19". Per l'esponente della Giunta Solinas, "si deve inoltre tenere conto del fatto che nei giorni 20 e 21 settembre si svolgerà il referendum relativo all'approvazione della legge costituzionale popolare confermativo recante sulla riduzione del numero dei parlamentari e l'elezione suppletiva nel collegio senatoriale di Sassari. Pertanto, era più che mai opportuno spostare l'inizio delle lezioni direttamente al 22 settembre. Sono previsti 203 giorni di lezione che si riducono a 201 per via dei due giorni a disposizione delle singole istituzioni scolastiche". (segue) (Com)