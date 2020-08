Sanità: Caldoro, scandalo barelle, smascherata truffa politica De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata smascherata la grande truffa politica di De luca". E' quanto ha detto il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro ai microfoni di Radio Marte, in merito alla vicenda barelle negli ospedali. "I cittadini campani non meritano di essere presi ulteriormente in giro". Rispondendo ad una domanda sulla situazione dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove un uomo con una frattura ha dovuto salire i gradini seduto a terra perché non funzionava l'ascensore, Caldoro ha detto: "questi episodi si verificano quando si decide di non investire nel merito ma si sistemano manager in base alla loro fedeltà, senza effettuare alcuna selezione sulla base di meriti e competenze, la politica di questi ultimi anni ha scelto così i sanitari, mortificando le tante eccellenze nel campo medico che abbiamo in Campania. Anche durante l'emergenza Covid i medici e il personale sanitario sono stati eroi, la vera responsabile invece è la politica di questa sinistra che ha governato cinque anni perdendo risorse ed organici". (Ren)