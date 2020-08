Campania: Laboccetta (Polo Sud), regolamento di conti in Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la clamorosa estromissione dalla lista per le regionali di Armando Cesaro in Forza Italia Campania la già difficile coabitazione delle tante anime e componenti è andata letteralmente in tilt”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “C'e' chi punta al siluramento del coordinamento De Siano - ha proseguito il presidente di Polo Sud - chi promette mari e monti per rastrellare preferenze per candidati sempre più in affanno. Insomma un brutto clima che favorisce astensione e disimpegno. Berlusconi farebbe bene a correre a Napoli prima che la situazione possa degenerare ulteriormente. Lo dico da osservatore disincantato e disinteressato che ha avuto occasione nella sua lunga vita politica di vivere stagioni irripetibili”, ha concluso Laboccetta. (Ren)