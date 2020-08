Piemonte: garante detenuti, "istituzioni rinnovino impegno per il mondo carcerario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai recenti fatti di cronaca Mellano ha parlato dei casi di Ivrea e di Torino, sottolineando come “entrambi i casi sono nati come inchieste della Magistratura sulla base di segnalazioni dei garanti e a Torino, in particolare, le inchieste sono state fatte dal Nucleo d’investigazione centrale della Polizia penitenziaria”. “Al di là di come sono emerse segnalazioni o richieste di verifica – ha concluso – è importante sottolineare che è il sistema che si deve dare procedure di controllo per riuscire a intercettare le responsabilità, se ci sono”. Una richiesta di chiarimenti al garante è venuta dal M5s sul trattamento dei detenuti malati psichici e sull’assenza nei reparti femminili della parte dedicata agli studi universitari. Per il gruppo Pd è necessario fare di più sul trattamento sanitario: per questo ha chiesto un approfondimento in Commissione Sanità e quali misure di prevenzione siano state prese per una eventuale nuova ondata di pandemia. Per Luv la soluzione al sovraffollamento non è tanto costruire nuove carceri quanto utilizzare le misure alternative già esistenti, lasciando il carcere come extrema ratio. La Lega ha chiesto informazioni sulla riapertura del carcere di Alba e l’apertura di quello cuneese, necessarie per sgravare gli altri istituti piemontesi dal sovraffollamento. (Rpi)