Campania: Villani (M5s), dopo inchiesta Covid hospital commissariare Asl Na1 (2)

- Villani ha poi proseguito: "Nell'attesa che la magistratura svolga il suo prezioso ruolo, nel corso dell'emergenza come parlamentare del M5s avevo chiesto più volte al governatore Vincenzo De Luca in base a quale criterio non erano stati attivati e riorganizzati i presidi ospedalieri esistenti e vuoti. Mi riferisco ad ospedali con reparti inaugurati e di fatto mai attivati: sarebbero stati utili a gestire l'emergenza Covid19. Le sue scelte e quelle dei suoi fedelissimi sono state tutte fatte per pura scena elettorale, in totale spregio della gestione oculata richiesta per le risorse della sanità pubblica". Quindi ha continuato: "È un atteggiamento indegno, quello di approfittare di una pandemia internazionale, per accrescere la propria popolarità politica e ancor peggio, distribuire i fondi della sanità pubblica nelle mani di pochi privati. Risorse che potevano e potranno salvare vite umane in una delle prove sanitarie più difficili che il mondo intero sta affrontando". Villani ha concluso: "L'ennesima prova dell'emergenza democratica che aleggia sulla Campania e in generale, del grande rischio che lo Stato corre destinando fondi a chi ha dimostrato di avere interessi ben lontani da quelli del bene della collettività". (Ren)