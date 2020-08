Abruzzo: tensioni in Regione su modifica legge regionale urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Paolucci e Blasioli, invece, "l'elefante ha partorito un topolino, ma molto furbo, perché approfitta della situazione post pandemica per esautorare le residue competenze delle Province in materia di governo del territorio, senza però definirne i nuovi ruoli e obiettivi; per allargare la casistica delle varianti ai piani urbanistici comunali vigenti; per modificare le disposizioni del Prg (Piano regolatore generale) con un semplice atto di giunta, esautorando la competenza che è del Consiglio; per consentire un utilizzo del suolo in deroga alle disposizioni vigenti, per consentire anche un utilizzo diverso degli immobili rispetto al titolo vantato. Insomma - continuano i due esponenti politici -, una proposta che sembra non avere altra visione che quella di cambiare le regole vigenti, facendolo senza una discussione che coinvolta ordini, associazioni e portatori di interesse e soprattutto senza una visione organica, com'è capitato con altri provvedimenti legislativi adottati dal governo regionale di centrodestra. Faremo un ostruzionismo forte - concludono Paolucci e Blasioli -, invitando la maggioranza a fermare il disegno e a concepire una vera legge organica per il territorio, con un progetto lungimirante e condiviso". (Gru)