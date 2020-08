Piemonte: crisi Elcograf di Borgaro Torinese, per i sindacati impiegati 30 per cento dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elcograf vanta otto stabilimenti disseminati tra Veneto e Lombardia, per i quali sono stati raggiunti degli accordi, a cavallo tra il 2019 e il 2020, di accompagnamento al pensionamento anticipato. Durante l’ultimo incontro tra azienda e organizzazioni dello scorso 13 maggio, l’azienda ha affermato che lo stabilimento rimarrà attivo, ma con un organico ridotto a circa 60 unità e che le possibilità di accedere ai prepensionamenti non sono state incrementate per questioni tecnico-normative. Il 2 luglio scorso è stato convocato un tavolo regionale e nell’occasione l’azienda ha ribadito la strategicità della sede piemontese, che verrà mantenuta nel perimetro del gruppo. Il tavolo di mediazione tra le parti si riunirà ogni mese, a partire da settembre, presso l’assessorato al Lavoro. (Rpi)