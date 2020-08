Sardegna: approvato calendario venatorio 2020/2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato regionale faunistico sardo ha approvato il calendario venatorio 2020/2021. E' quanto si legge in uan nota. Si apre giovedì 3 settembre con la caccia alla tortora (seconda ed ultima giornata domenica 6 settembre), alla cornacchia grigia ed alla ghiandaia. Poi, da domenica 20 settembre, le specie cacciabili saranno germano reale, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione, porciglione, beccaccino, frullino, merlo, cesena e quaglia. Per beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio e volpe bisognerà aspettare giovedì 1 ottobre. Caccia all'allodola da domenica 4 ottobre, alla pavoncella da giovedì 15 ottobre ed al cinghiale da domenica 1 novembre. Per l'apertura della caccia alla lepre sarda, alla pernice sarda ed al coniglio selvatico - continua la nota - sarà necessario attendere gli esiti dei censimenti estivi: i dati dovranno essere elaborati, come lo scorso anno, entro il 20 settembre. "E' il frutto dell'attività che, sin dall'inizio della legislatura, ha rappresentato una priorità per la Giunta regionale - ha sottolineato l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis -. Siamo partiti dall'anno zero nella programmazione venatoria e ci siamo attivati per realizzare i necessari censimenti faunistici, non solo nelle autogestite di caccia ma anche nel territorio libero, grazie all'attività del personale del Corpo forestale e di Forestas. Oltre alla lepre ed alla pernice, quest'anno i censimenti riguarderanno anche il coniglio". (segue) (Com)