Campania: Villani (M5s), dopo inchiesta Covid hospital commissariare Asl Na1

- "L'inchiesta sugli appalti per gli ospedali Covid ha finalmente zittito il governatore della Campania Vincenzo De Luca, avvolto nel silenzio da giorni, dopo che i suoi fedelissimi sono finiti nel mirino della magistratura e uno di loro, il consigliere uscente Luca Cascone, resta immobile candidato nelle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale. Ecco perchè non avevano voluto firmare il patto liste pulite proposto dalla nostra candidata presidente Valeria Ciarambino". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5s Virginia Villani: "Le indagini sui tre ospedali Covid inutilizzati e sulla gestione di appalti pubblici milionari, coinvolge il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il direttore della centrale regionale appalti della sanità campana, il consigliere regionale Cascone e la dirigente dell'ufficio di gabinetto del governatore, ex dirigente Pd ad Avellino". Villani ha aggiunto: "Come istituzioni abbiamo il dovere di monitorare il fenomeno e arginarlo in tutti i modi possibili: innanzitutto chiediamo ancora al ministro degli Interni Luciana Lamorgese il commissariamento – come da richiesta della commissione di accesso – dell'Asl Napoli 1 e di mettere in campo ogni provvedimento che tuteli la sanità dalla gestione scellerate di questi signori". (segue) (Ren)