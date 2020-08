Coronavirus: Icardi, Piemonte si tra preparando per eventuale seconda ondata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo Pd le risposte rilasciate dall’assessore alla Sanità sono generiche, senza dati, senza indicazioni delle risorse economiche destinate alle azioni previste. Durante la Fase 1 della pandemia, continua l’esponente dem, la situazione del Piemonte si è presentata, fin da subito, drammatica e gli attuali dati internazionali sui contagi, anche in Europa, testimoniano che la battaglia non è vinta e fanno crescere la preoccupazione per una nuova recrudescenza del virus che potrebbe ripresentarsi nei prossimi mesi insieme all’influenza stagionale che, caratterizzandosi per sintomi analoghi, causerà, inevitabilmente, una confusione nell’individuazione della malattia. Quello che il gruppo Pd si aspettava nel ricevere risposta al question time, era un programma dettagliato di interventi, con indicazioni precise che entrassero nel dettaglio delle quantità delle forniture di dispositivi di protezione previste, dei presidi e dei laboratori che si occuperanno di effettuare i test sierologici e i tamponi, di un piano concreto e articolato che coinvolga i medici di famiglia nella prima gestione dei casi. Per il capogruppo Pd non ci si può permettere di arrivare impreparati ad affrontare una possibile seconda ondata di un virus per il quale, attualmente, non esistono né un vaccino, né cure specifiche, per questo il partito democratico chiederà subito un’audizione in commissione sanità per l' inizio di settembre per tenere alta l'attenzione. Durante i question time è stata data risposta anche alle interrogazioni di Luv su Saluggia smetta di essere la discarica nucleare italiana; dai Moderati sull’ospedale civile di Settimo Torinese, quale futuro?; dal Pd sugli informatori scientifici che non possono accedere negli ospedali piemontesi. A quando la soluzione?; dal Pd sull’emanazione del bando sulla ricerca. Quali passi sono stati compiuti dall’amministrazione regionale in questi mesi?; da Forza Italia sul servizio degli operatori polivalenti di salvataggio in acqua; dal M5s sul campo di sosta in strada della Berlia a Collegno (To) quale azione di supporto per il superamento del campo; dal M5s sullo stato di attuazione dell’ordine del giorno numero 217 “Biomonitoraggio umano della popolazione residente presso il polo chimico di Spinetta Marengo, Alessandria”. (Rpi)