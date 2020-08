Piemonte: incontro prefetto-Regione, "non arriveranno altri migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Torino, si è tenuto in prefettura un incontro tra il prefetto del capoluogo piemontese, Claudio Palomba, e l’assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione, Fabrizio Ricca. Nel corso della riunione, che aveva come tema centrale il monitoraggio dell’assegnazione al Piemonte degli immigrati recentemente sbarcati in Sicilia, è emerso che non sono previsti futuri invii di altri migranti sul nostro territorio. Lo rende noto lo staff dell’assessore alla Sicurezza, che si è detto intenzionato a fare in modo che questo dato sia confermato. (Rpi)