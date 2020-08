Napoli: Menna, impegno del Comune per mantenere accessibili le spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo preoccupati di mantenere fruibili le spiagge libere consapevoli dell' aumento dei prezzi dei lidi privati e della difficoltà economica derivata dall'interruzione delle tante attività lavorative durante il lockdown. Andare al mare con la famiglia, soprattutto in questi giorni di caldo eccezionale è un diritto che non si poteva negare. Con questa delibera abbiamo stabilito il numero massimo di presenze contemporanee per ogni spiaggia e le modalità di comportamento da mantenere su ognuna di queste. Queste informazioni, inoltre, grazie al supporto dell'autorità portuale sono state tradotte in cartelli che sono presenti su tutte le spiagge cittadine". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale di Napoli alla salute Francesca Menna che ha aggiunto: "Attraverso un avviso pubblico, l'amministrazione ha provveduto ad individuare organizzazioni di volontariato disposte a prestare attività di collaborazione al fine di informare i fruitori delle spiagge libere sull'attuazione delle misure anti Covid 19. Hanno risposto diverse associazioni ed ora collaborano con l'Amministrazione a titolo volontario e gratuito circa una quarantina di cittadini. Queste persone, assicurate, delle associazioni Anta ed ex Apu, presidiano tutte le spiagge a rotazione, dalle 9 del mattino fino alle 18 di sera. Tutto questo per mantenere agibili e sicuri per i cittadini le spiagge libere, di concerto con l'Autorità Portuale che è l'attuale gestore degli arenili". (segue) (Ren)