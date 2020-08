Piemonte: Lega, fare luce sulle competenze del governo nella gestione dell’emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro per l’indagine conoscitiva sull’emergenza Covid in Piemonte ha definito questa mattina le linee guida per la calendarizzazione delle prossime sedute. I componenti dei diversi gruppi hanno avanzato una serie di richieste di approfondimento in merito all’approvvigionamenti di mascherine e altri Dpi, alle funzioni di medicina territoriale, alla situazione carceraria e all’interno Rsa, oltre all’analisi dello stato dell’arte della nostra Sanità prima e durante l’inizio della pandemia. A fronte delle premesse fatte dal coordinatore di organizzare il lavoro in modo oggettivo e non soggettivo, svolgendo un’analisi verticale dei temi, la Lega ha formulato alcune richieste. Fermo restando lo stato di emergenza dichiarato dal governo a fine gennaio e al netto delle già note competenze in materia di sanità tra Stato e Regioni, i consiglieri della Lega hanno chiesto di acquisire un dossier completo relativo ai Dpcm emanati in tema di emergenza sanitaria, tutti gli atti della Protezione Civile nazionale in tema di approvvigionamenti e tutte le direttive del ministero della Sanità e dall’Oms. Una volta raccolto questo materiale si procederà con l’acquisizione di pareri attraverso l’audizione di giuristi competenti in materia in grado di spiegare al meglio quali competenze erano in capo alle Regioni e quali in capo allo Stato, all’interno di un quadro emergenziale. (segue) (Rpi)