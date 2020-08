Campania: Fd'I, presentata mozione regionale "A difesa famiglia naturale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta stamattina la conferenza stampa per la presentazione della mozione "A difesa della famiglia naturale" del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Campania.Hanno preso parte alla conferenza stampa anche il deputato di Fratelli D'Italia Augusta Montaruli e il coordinatore regionale di Fratelli D'Italia Senatore Antonio Iannone. Ha illustrato il testo del documento il consigliere Regionale Michele Schiano: "Il tema della difesa dei diritti della persona è fondante per Fratelli D'Italia – ha dichiarato il Consigliere Regionale - era importante riportare anche nel Consiglio Regionale Della Campania la discussione contro una legge liberticida che mira a punire il reato di opinione, Fratelli D'Italia è al fianco di migliaia di cittadini e associazioni che in queste settimane stanno manifestando nelle piazze Italiane a difesa dei diritti inviolabili, la presentazione della mozione A difesa della famiglia naturale ha l'obiettivo di portare a conoscenza i cittadini su quanto sta avvenendo alla Camera dei Deputati con la presentazione della legge Zan e di rafforzare la battaglia che Fratelli d'Italia è impegnata a fare in Parlamento per ostacolare una legge liberticida". (segue) (Ren)