Campania: Fd'I, presentata mozione regionale "A difesa famiglia naturale" (2)

- Il deputato Augusta Montaruli ha spiegato: "Nel giorno in cui inizia il dibattito in aula presso la Camera dei Deputati vogliamo ribadire ad ogni livello istituzionale la nostra contrarietà e opposizione alla legge Zan, un testo liberticida. In Parlamento come in Regione Campania Fratelli d'Italia difende il diritto e la libertà di avere posizioni valoriali senza che siano tacciate come discriminatorie e portino addirittura ad una incriminazione. Continueremo a dire per esempio che per ogni bambino esiste una mamma ed un papà e che l'unica famiglia è quella naturale". Il senatore Antonio Iannone, commissario del partito in Campania, ha concluso: "Ringrazio il consigliere Schiano per aver promosso questa iniziativa che vede il partito schierato per la famiglia naturale fondata sull'unione di donna e di un uomo. La legge Zan non mira ad assicurare diritti ma intende discriminare chi è schierato con i valori della tradizione. Fratelli d'Italia è fortemente contraria e dirà no alla legge Zan in ogni sede". (Ren)