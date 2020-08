© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli serrati della polizia locale di Napoli alla discesa di Marechiaro. Solo nella giornata di ieri, come si legge in una nota del Comune, sono stati sequestrati quattro motorini per guida senza casco, sono state elevante undici contravvenzioni perché i mezzi erano privi di copertura assicurativa, cinque denunce per guida senza patente. Infine sono state elevate 38 multe per sosta vietata. (Ren)