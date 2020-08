Campania: Di Scala (FI), su Psr ministro Bellanova completamente fuori strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania avrebbe gestito bene i fondi del Psr? La ministra Bellanova è totalmente fuori strada. Si informi". Lo ha affermato la consigliera regionale di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala, per la quale "certe disarmanti affermazioni non possono che essere figlie della più totale disinformazione". "Invito la ministra a dare un'occhiata agli atti e ai resoconti delle audizioni della mia commissione - ha proseguito l'esponente di Forza Italia - e a leggersi i numerosi articoli di stampa che raccontano tutt'altra storia. La invito anche ad incontrare i tantissimi imprenditori messi in grave difficoltà da una gestione inefficiente e discutibile. Sono convinta che alla fine rivedrebbe le proprie affermazioni", ha concluso Di Scala. (Ren)