Piemonte: Lega, creano disagi i trasferimenti di migranti nella nostra Regione

- "Solidarietà al carabiniere ferito e, più in generale, a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, che in questo periodo si trovano a dover fronteggiare i problemi legati alle nuove ondate di immigrati in arrivo da Lampedusa": così il vicepresidente torinese della Lega in consiglio regionale dopo le tensioni scoppiate nella notte tra venerdì e sabato al Centro di permanenza temporanea di Torino. "Non si può negare - conclude il vicepresidente leghista a nome del gruppo - che gli sbarchi e i conseguenti trasferimenti avvenuti nelle ultime due settimane stiano creando disagi sul nostro territorio, sia in termini di aumento dei contagi che di sicurezza. In un momento così delicato come quello che stiamo attraversando, non possiamo di certo permetterci il lusso di essere costretti ad impiegare agenti per inseguire i profughi che fuggono dai centri di accoglienza o per sedare le loro rivolte". (Rpi)