Napoli: allerta meteo, disposta chiusura parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo anche in Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) a partire dalle 6 di domani mattina 4 agosto e fino alle ore 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Il bollettino prevede quindi anche in città "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali." Gli uffici competenti dell'amministrazione comunale hanno disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini ed in quelli dove erano previste iniziative culturali ed eventi ne è stato disposto il rinvio. (Ren)