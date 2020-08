Piemonte: sanità e settore socio-assistenziale, protocollo d'intesa tra Regione e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strutturare e rafforzare le relazioni fra la Regione e le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL del settore sanitario e socio-assistenziale. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi in Regione dal presidente Alberto Cirio, dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, dall’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino e dai rappresentanti dei sindacati dei settori sanità e socio-sanitario. I temi prioritari individuati sono: organizzazione della rete ospedaliera, rafforzamento della rete territoriale, domiciliarità, revisione del modello di residenzialità per anziani non autosufficienti, psichiatria. Argomenti che, alla luce della pandemia, richiedono politiche e comportamenti che sappiano coniugare le scelte strategiche con l’esigenza di affrontare i problemi contingenti. Il presidente della Giunta e gli assessori si impegnano a garantire una costante informazione preventiva sulle politiche regionali relative ai temi sanitari e socio-assistenziali. Per il Presidente della Regione, Alberto Cirio: “E’ un momento importante per la programmazione. Ringrazio le organizzazioni sindacali che hanno siglato il protocollo: la concertazione è fondamentale, occorre impostare un metodo di lavoro comune. Vogliamo dare la possibilità ai rappresentanti sindacali di aiutarci, per costruire il sistema della sanità territoriale, una grave carenza enfatizzata dal Covid. Non puntiamo il dito contro chi, come Regione, ha fatto più tagli in passato, ma evidenziamo i problemi e cerchiamo soluzioni. L’accordo con i medici di medicina generale per il contact tracing, che ci consente di isolare in 4 giorni i casi positivi, è l’esempio di come siano state fatte azioni d’urgenza nella fase più acuta della emergenza. Ora dobbiamo pensare a programmare, dopo l’emergenza Covid19.” (segue) (Rpi)