Napoli: giro di vite della polizia locale contro tassisti e Ncc abusivi

- Il nucleo di polizia turistica di Napoli ha effettuato una serie di controlli serrati, in particolare nel fine settimana, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo dei trasporti. Dalle verifiche effettuate, come si legge in una nota del Comune di Napoli, è stata sorpresa in via Marechiaro una automobilista intenta al servizio di Ncc senza la prescritta autorizzazione, alla guida di un veicolo privo di assicurazione e con la patente scaduta che veniva più volte sanzionata con il relativo sequestro del veicolo per un importo totale di euro 6151. In piazza Garibaldi è stato sorpreso e sanzionato per euro 173 con relativo fermo amministrativo del veicolo un conducente che svolgeva abusivamente il servizio da Ncc che trasportava passeggeri da piazza Garibaldi ad Arenella per un compenso di dieci euro. In largo Sermoneta un autista abusivo è stato sorpreso a prelevare passeggeri per trasportarli alla Stazione Centrale per un compenso di 12 euro, sanzionandolo per 173 euro e fermo amministrativo del veicolo. In piazza Garibaldi diretto verso il Vomero altro autista abusivo trasportava passeggeri per un compenso di 20 euro e pertanto veniva verbalizzato per 173 euro con il relativo fermo amministrativo del veicolo. (segue) (Ren)