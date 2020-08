Piemonte: Lega, fare luce sulle competenze del governo nella gestione dell’emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ferme restando le competenze perimetrate nella Costituzione – commenta il vicepresidente leghista della commissione Legalità -, lo stato di emergenza ha introdotto un quadro straordinario e inedito per il quale è necessario conoscere tutti gli atti del governo, della Protezione Civile nazionale nonché le specifiche direttive del ministero della Salute e dell’Oms. Questo non è il luogo di un’analisi scientifica, tanto più che l’oggetto è una pandemia sulla quale restano giudizi contrastanti anche dalla comunità sanitaria. Con le richieste formulate dal nostro gruppo abbiamo gettato le basi per un lavoro serio che chiarisca non tanto la gestione dell’emergenza passata quando sintetizzi una strategia per affrontare un’eventuale seconda ondata”. “Un elemento non trascurabile – spiega ancora l'esponente del Carroccio - è la situazione pre emergenza ereditata dalle passate amministrazioni. Vorremmo conoscere quali fossero i livelli di approvvigionamento della nostra Sanità, come è cambiato negli anni il numero dei posti in terapia intensiva, quanti fossero i laboratori di analisi. Sarà fondamentale capire quando le prime informazioni ufficiali sono state comunicate da Roma alle Asl e quali direttive sono state impartite dallo Stato centrale per affrontare la pandemia”. (Rpi)