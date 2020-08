Campania: Schiano (Fd’I), con mozione “A difesa della famiglia naturale” difendiamo diritti inviolabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della difesa dei diritti della persona è fondante per Fratelli d'Italia, era importante riportare anche nel Consiglio regionale della Campania la discussione contro una legge liberticida che mira a punire il reato di opinione”. Così Michele Schiano, consigliere regionale di Fd’I in Campania presentando in Consiglio la mozione “A difesa della famiglia naturale”. “Fratelli d’Italia - ha proseguito - è al fianco di migliaia di cittadini e associazioni che in queste settimane stanno manifestando nelle piazze Italiane a difesa dei diritti inviolabili, la presentazione della mozione ‘A difesa della famiglia naturale’ ha l'obiettivo di portare a conoscenza i cittadini su quanto sta avvenendo alla Camera dei deputati con la presentazione della legge Zan e di rafforzare la battaglia che Fratelli d’Italia è impegnata a fare in Parlamento per ostacolare una legge liberticida”, ha concluso Schiano. (Ren)