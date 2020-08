Coronavirus: regione Sardegna, ministero Difesa e associazioni insieme per screening di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio sul fronte della prevenzione l'esponente della Giunta Solinas precisa: "Anche se sottotraccia il virus circola ancora. I semplici comportamenti individuali, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, all'occorrenza, e l'igiene delle mani, restano strumenti anti-contagio irrinunciabili. Oggi - osserva Nieddu - un grande rischio è rappresentato dalla possibile sovrapposizione tra influenza stagionale e Covid-19. Per questo ci stiamo preparando e la Sardegna è stata la terza Regione in Italia a chiudere la gara per la fornitura dei vaccini antinfluenzali, raddoppiando le scorte rispetto all'anno precedente. Sarà una campagna di prevenzione impegnativa per il nostro sistema sanitario, ma puntiamo a una copertura importante, consapevoli dei vantaggi che la vaccinazione antinfluenzale comporterà nella battaglia contro il virus". (Com)