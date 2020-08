Rifiuti: Cammarano (M5s), la provincia di Salerno è in fiamme, nuovo incendio di ecoballe a Polla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Polla Bruciano ancora una volta le ecoballe, che di "eco" non hanno nulla! La rabbia è enorme. Adesso l'Arpac ci dirà che va tutto bene, che i livelli di inquinanti sono nella norma, come accaduto a Battipaglia. Intanto i cittadini rischiano di respirare diossina e chissà cos'altro". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Michele Cammarano attraverso la sua pagina facebook: "In questi anni in consiglio regionale ci siamo attivati e abbiamo messo nero su bianco delle proposte concrete, per il maggior controllo di tutti gli impianti di rifiuti e per prevenire disastri di questa portata". Cammarano ha aggiunto: "In consiglio abbiamo presentato delle proposte con cui si chiedeva alla Regione di aggiornare il piano regionale per la tutela della qualità dell'aria, dotandoci di strumenti per rilevare inquinanti pericolosissimi che normalmente non vengono rilevati, di implementare il catasto georeferenziato degli impianti di rifiuti e delle discariche, in modo da conoscere le quantità e le tipologie di rifiuti presenti in ogni impianto". (segue) (Ren)