RPT-Genova: presentato “I mille del Ponte”, libro fotografico edito da Fondazione Ansaldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - È stato presentato oggi presso la chiesa di San Marco al Molo il libro fotografico “I mille del Ponte”, edito da Fondazione Ansaldo e curato da Massimiliano Lussana. Stando al relativo comunicato stampa, sono intervenuti il vicario episcopale per il mondo del lavoro, Luigi Molinari, il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci, la presidente di Fondazione Ansaldo, Raffaella Luglini, e il vice sindaco di Genova, Stefano Balleari. Il libro è dedicato alla città di Genova e vuole essere un omaggio agli uomini e alle donne che hanno lavorato a tutte le fasi della demolizione del vecchio ponte e quelle relative alla costruzione della nuova struttura. A parlare attraverso le immagini immortalate da più fotografi, prosegue la nota, sono “gli occhi, le mani, i volti di coloro che tenacemente hanno lavorato senza sosta durante quest’ultimo anno e mezzo, e che con la loro dedizione hanno dato vita a un’impresa straordinaria e a un modello per Genova e l’Italia, simbolo di rinascita e speranza”. Le fasi affrontate dai “Mille del Ponte” sono state diverse: dalla demolizione dei tronconi del Morandi, con l’esplosione controllata delle pile 10 e 11, ai viaggi delle chiatte con i pezzi del nuovo ponte partite da Castellamare di Stabia, dalla costruzione delle pile in calcestruzzo, ai sollevamenti delle parti di impalcato e, da ultima la strada con l’asfaltatura e le opere di finitura. Il collaudo. (segue) (Com)