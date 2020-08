RPT-Genova: presentato “I mille del Ponte”, libro fotografico edito da Fondazione Ansaldo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - Tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera, prosegue la nota, ricorderanno per sempre quest’esperienza anche attraverso lo storytelling di questo libro, che contiene le prefazioni di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Marco Bucci e Raffaella Luglini. La chiesa di San Marco al Molo, prosegue la nota, è stata scelta come sede dell’evento poiché da sempre legata ai lavoratori: furono di fatto le corporazioni del quartiere a rendere possibile la realizzazione degli altari, e dal 1943 è sede dei Cappellani del Lavoro. Nel comunicato si ringraziano infine la struttura commissariale, l’Esercito e le aziende Rina Consulting, Ipe Progetti, Fratelli Omini, Fagioli, Ireos, PerGenova Webuild/Salini, PerGenova Fincantieri e Cetena Seastema che hanno concesso l’utilizzo delle fotografie. Viene poi ringraziato anche l’architetto Renzo Piano, che ha consentito di utilizzare un bozzetto e un disegno tecnico. (Com)