Piemonte: carceri, martedì in Consiglio regionale la relazione del garante dei detenuti

- L’informativa dell’assessore all’Istruzione sulla ripresa dell’anno scolastico e dei servizi educativi e la relazione del Garante regionale dei detenuti sulla situazione delle carceri piemontesi sono tra gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte, convocato dal presidente martedì 4 agosto (dalle ore 10 alle 18). L’ordine dei lavori d’Aula prosegue con un nutrito elenco di atti d’indirizzo e comprende il sindacato ispettivo alle 9.30 e il question time alle 14. Come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, questa è l’ultima seduta prima della pausa estiva. Per quanto riguarda le Commissioni permanenti. Lunedì 3 agosto: alle 10, il gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sull’emergenza Covid, si riunisce per la programmazione dei lavori; alle 14, la prima Commissione si riunisce in sede legislativa per esaminare la proposta di legge 108 di modifica della legge 57/1981. Si prosegue in ordinaria, alle 15, per le prime determinazioni sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) e le modifiche al cosiddetto, “Riparti Piemonte”; giovedì 6 agosto, con orario da definire, audizione congiunta della terza e della sesta di Cai, Mountain Wilderness, Arpiet ed Enac sulle Pdl 66 e 72 (Modifiche l.r. 2/2009 su volo alpino e piscine naturali). La ripresa dell’attività istituzionale è programmata a settembre. (Rpi)