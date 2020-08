Napoli: Menna, impegno del Comune per mantenere accessibili le spiagge libere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Menna ha poi proseguito: "Abbiamo collocato le docce a Rotonda Diaz per consentire ai cittadini di utilizzarle nel rispetto del distanziamento, abbiamo avviato i lavori per i servizi igienici e le docce nella spiaggia di San Giovanni, abbiamo contingentato gli ingressi nella spiaggia pubblica che insiste su di un'area marina protetta attraverso un accordo tra enti pubblici che rappresenta un fiore all'occhiello e sta facendo Scuola per le altre Marine Protette campane e non solo. Inoltre dai prossimi giorni la Gaiola disporrà di un defibrillatore e di personale adeguatamente formato grazie alla donazione dell'associazione cardiomiopatie e malattie rare connesse. Il Pontile di Bagnoli è aperto ai cittadini 7 giorni su 7 fino alle 21.Infine le bonifiche per consentire la balneazione - attualmente interdetta - ai cittadini sono partite e termineranno nel 2022". Menna ha continuato: "Spiace che vengano solo sottolineate le carenze - oggettive e strutturali - piuttosto che valutare, con onestà intellettuale, anche gli sforzi che si fanno e i risultati che si ottengono con fatica, senza mezzi e senza fondi. E spiace veder trattati i napoletani, soprattutto quelli residenti nelle periferie come sudditi privi di capacità di scelta piuttosto che cittadini che devono comportarsi con responsabilità, rispettando le regole e i relativi divieti". (Ren)