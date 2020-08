Napoli: giro di vite della polizia locale contro tassisti e Ncc abusivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. In piazza Garibaldi stessa sorte per un autista abusivo di 76 anni, il quale a seguito di appostamento degli agenti che si sono finti turisti, nelle ore notturne è stato sorpreso a trasportare clienti in Via Partenope per un compenso di 12 euro. In via Nuova Poggioreale il conducente di una Fiat multipla sprovvista di assicurazione e con patente revocata è stato sorpreso a svolgere abusivamente attività di trasporto di linea nella tratta via Nuova Poggioreale/piazza Garibaldi. Il soggetto è stato sanzionato per un importo totale di 6409 euro mentre in corso Novara un altro autista è stato fermato alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa intento al trasporto di passeggeri in direzione Arzano per un compenso di 15 euro. Il guidatore abusivo è stato sanzionato per un importo totale di 1041 euro. Numerosi tassisti e bus per il trasporto di linea, sono stati altresì soggetti a controlli di conformità al codice della strada ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente riguardanti il contenimento della diffusione pandemica covid-19. I controlli proseguiranno costanti anche nei prossimi fine settimana. (Ren)