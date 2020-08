Regno Unito: ministro Sanità, al via potenziamento dei test rapidi per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di test in grado di individuare le infezioni da Covid-19 in 90 minuti saranno effettuati nel Regno Unito a partire dai prossimi giorni. Lo ha detto il ministro della Sanità Matt Hancock, annunciando l'intervento preso dopo le critiche contro il governo di Londra per una quantità di test insufficienti in particolare nei centri per anziani. A partire della prossima settimana, secondo quanto spiegato oggi da Hancock, i test rapidi saranno potenziati negli ospedali, nei centri per anziani e nei laboratori, tramite 5,8 milioni di test con l'uso del Dna e 450mila tamponi. "Il fatto che questi test possono individuare anche l'influenza oltre al Covid-19 sarà un grande beneficio visto che andiamo verso l'inverno", ha osservato il ministro della Sanità britannico. Secondo Hancock, nel Regno Unito saranno effettuati un milione di test al giorno entro la fine di ottobre e "le nuove tecnologie come queste ci aiuteranno ad accelerare il percorso verso questo obiettivo". (Rel)