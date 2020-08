Abruzzo: il Covid-19 e le gravi crisi dell'economia in provincia dell'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla pubblicazione del report relativo al primo quadrimestre delle attività istituzionali svolte dall'Inps si palesa la grave difficoltà che l'economia della provincia dell'Aquila sta attraversando a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Alla data del 4 giugno 2020, secondo i dati certificati dall'ente previdenziale, risultano complessivamente percettori di prestazione di sostegno al reddito 27.427 lavoratori e lavoratrici, di cui: 12.536 collocati in Cassa integrazione ordinaria, 8.829 sospesi con l'utilizzo del Fondo di integrazione salariale e 6.062 collocati in Cassa integrazione in deroga. Le ore di Cassa integrazione ordinaria nel primo quadrimestre dell'anno sono aumentate di 36 volte rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente, cosi come sono quadruplicate le ore di Cassa integrazione straordinaria nel rapporto tra gennaio-aprile 2020/2019. I percettori dell'indennità Naspi sono 4.683 ed i lavoratori autonomi beneficiari del bonus a loro dedicato sono 21.067. Lo sostiene oggi Francesco Marrelli, segretario generale della Cgil della provincia dell'Aquila. "A maggio", spiega ancora Marrelli, "i percettori del reddito di cittadinanza sono stati 5.381 con un coinvolgimento di 12.407 persone appartenenti ai nuclei familiari, corrispondente al 4,1 per cento della popolazione residente. Il forte rallentamento della nostra economia e le ricadute in termini occupazionali, condizione già endemica ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria, potrebbe rivestire una connotazione di grave emergenza sociale a partire dai prossimi mesi; infatti, sono ancora - continua il dirigente sindacale in una nota - migliaia i lavoratori sospesi dalle aziende ed in molte di queste si è provveduto ad una ripresa graduale dell'attività produttiva con l'impiego di meno personale, continuando a mantenere attivi gli ammortizzatori sociali". (segue) (Gru)