Abruzzo: il Covid-19 e le gravi crisi dell'economia in provincia dell'Aquila (2)

- Marrelli aggiunge: "Il tessuto economico della nostra provincia è composto prevalentemente da piccole e medie imprese, così come è alta l'incidenza di lavoratori nelle attività artigianali e del commercio; si tratta di settori già fragili che rischiano di subire un definitivo arresto a seguito della crisi economica in corso. Basti pensare che secondo i dati Inps i lavoratori artigiani e commercianti attivi a marzo 2020 in provincia dell'Aquila risultano essere 17.831. Lo scenario che emerge dai dati sul lavoro è preoccupante, investe generalmente tutti i settori produttivi in una economia già indebolita a causa delle precedenti crisi economiche che si sono susseguite in questi anni", spiega il segretario generale della Cgil della provincia dell'Aquila, "dalla crisi economico-finanziaria del 2008, passando per la crisi subita prima a seguito del sisma del 2009 e poi di quello del 2016-2017. Se il lavoro non c'è ci vuole un piano straordinario per il lavoro, all'interno di una vera e propria strategia per le aree interne dell'Abruzzo, accompagnato in itinere da misure straordinarie di reddito per tutti e tutte che permettano, qui ed ora, alle persone di recuperare la dignità dell'esistenza, di sentirsi all'interno di un modello economico diverso che torni a parlare alla gente e della gente. Non è procrastinabile un grande piano per il lavoro che faccia anche emergere quanto accaduto finora sul lavoro nero, su quello grigio, sui contratti pirata, sul caporalato e sullo sfruttamento in tutte le sue differenti e sfumate declinazioni". Per Marrelli, "è il momento della programmazione che deve vedere impegnati tutti i livelli istituzionali a partire dalla Regione e dalle istituzioni locali. Abbiamo, altresì, la necessità di tutelare il lavoro: per farlo occorre prorogare il blocco dei licenziamenti e rifinanziare gli ammortizzatori sociali per mantenere i livelli occupazionali nella aziende del territorio e soprattutto per continuare a garantire un reddito a tante famiglie appartenenti alla nostre comunità". (Gru)