Campania: Caldoro, con De Luca 2.000 euro di tasse per famiglie, con noi stop addizionali regionali

- "La Campania è la peggiore Regione d'Italia per le tasse. De Luca costa oltre 2.000 euro a ogni famiglia campana". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, ha commentato le inchieste giornalistiche sul tema. "È la fotografia della 'gestione' di De Luca e della sinistra - ha proseguito Caldoro - un massacro per famiglie e imprese. Il mio impegno è quello di eliminare le addizioni regionali e far diventare la Campania la regione più virtuosa d'Italia. Con una seria programmazione e con un intelligente utilizzo delle risorse europee si farà", ha concluso il candidato del centrodestra.(Ren)