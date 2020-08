Coronavirus: Cgil-Cisl-Uil Abruzzo-Molise, Regione premia lavoratrici e lavoratori somministrati in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil-Cisl e Uil Abruzzo-Molise esprimono soddisfazione per l'accordo sottoscritto tra la Regione e le organizzazioni sindacali di categoria del comparto sanità, che tiene conto delle richieste formulate sia a livello nazionale che regionale e con cui si riconoscono, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento, l'impegno e la professionalità messi in campo dai somministrati in sanità, in prima linea al fianco dei dipendenti diretti delle strutture del servizio sanitario nazionale, in tutta la durata dell'emergenza."Un risultato importante - si legge in una nota - che rimette al centro dell'attenzione il giusto riconoscimento per il lavoro prestato a servizio della collettività in un momento critico per il paese, da lavoratori e lavoratrici per lo più con contratti a termine, che oltre alla difficoltà legata alla gestione dell'emergenza, hanno dovuto fare i conti con l'incertezza occupazionale. Ora avanti con il superamento della legge Madia: affinché le predette esperienze vengano riconosciute anche nei percorsi di stabilizzazione del personale sanitario". (Gru)