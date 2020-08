Abruzzo: riparte da sabato primo agosto il "numero chiuso controllato" dei sentieri del Parco nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come tutti gli anni in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza del camoscio e dell'orso marsicano. Infatti il camoscio appenninico insieme all'orso bruno marsicano costituisce la peculiarità faunistica più preziosa e delicata del Parco nazionale Abruzzo Lazio Molise (Pnalm) e dell'intero Appennino. Pertanto, nell'interesse della conservazione delle specie, il Parco ha disposto una regolamentazione del flusso turistico, quest'anno con un provvedimento che riprende tutta la normativa vigente sulla fruizione turistica e alcune restrizioni per rispettare le indicazioni sulla sicurezza per il Covid 19. I sentieri interessati dal numero chiuso controllato per la tutela del camoscio appenninico, dal primo agosto al 13 settembre sono: L1 della Val di Rose a Civitella Alfedena, F1 di M. Amaro a Val Fondillo (Opi) e L1 del M. Meta da Campitelli di Alfedena. Mentre per la tutela dell'orso bruno marsicano, i sentieri interessati dal numero chiuso, nel periodo dal primo agosto al 20 settembre, sono: il C5 e il B4 nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2). I permessi di accesso potranno essere richiesti e ritirati dietro pagamento dell'importo stabilito quale tariffa per l'assistenza e guida.(Gru)