Campania: De Luca, da sanità campana contributi professionali a quella del Nord

- "A settembre si terrà videoconferenza per cardiochirurgia del Ruggi di Salerno con quelle della Lombardia. Quella di Salerno spiegherà a lombardi l’impianto della protesi toraflex che si impianta in caso di aneurisma. A seguire, cardiochirurgie con Piemonte, Liguria e resto d’Italia. Da Salerno stiamo illustrando modalità operative d’eccellenza per chirurgia. Dal sud contributi di professionalità al Nord". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)