Campania: De Luca, finito tempo delle liste, concentrato sui progetti

- "Con un sistema elettorale con elezione diretta del presidente della Regione cambia ogni logica politica. Il tempo delle liste e del mercato è finito. Questo sistema impegna, con responsabilità piena, il presidente eletto: non c’è più spazio per mercato perché eletto risponde a cittadini su attuazione programma proposto a cittadini. Non c’è più tempo da perdere su banalità politicanti. Per me riguarda resto concentrato su sanità, nuovi ospedali, ambienti, lavoro, il lavoro. Queste saranno le cose su cui sarò concentrato anche nelle prossime settimane". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)