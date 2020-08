Campania: De Luca, concorsone e una fiscalità, una sfida per futuro dei nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo completando acquisto di mille autobus e 120 treni nuovi. Presenteremo idee per Napoli: il futuro è cominciato e sarà di sviluppo straordinario. In questo mese 2.500 giovani che hanno vinto il concorsone sono andati a lavorare: è la più grande operazione sociale fatta in Italia, arriveremo a 10mila persone da assumere nei Comuni. Se ci concentriamo su questi progetti, se riusciamo a introdurre defiscalizzazione e detassazione degli utili di impresa, davvero abbiamo costruito un altro futuro per i nostri figli. Una sfida affascinante che è in corso: un anno e mezzo e completiamo". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)