© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei che qualcuno mi dicesse dove c’è in Italia una tale vivacità culturale che sta riportando tutti quanti noi alla vita normale e che stanno offrendo ai turisti la possibilità di venire qui a Napoli e in Campania, sulle costiere, a trascorrere qui le proprie ferie". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)