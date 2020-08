Abruzzo: ricostruzione post sisma 2009, l'impegno della sovrintendenza per l’Aquila e cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 i monumenti, in città e nei centri minori (quasi tutte chiese di assoluto pregio) che potranno avviare o completare il loro percorso di recupero e restauro, grazie al supporto assicurato dalla soprintendenza per L'Aquila e cratere al Segretariato regionale Mibact Abruzzo. Un elenco che comprende il Teatro comunale, le chiese della Misericordia, del Crocifisso, di S. Maria di Roio, S. Quinziano, S. Chiara, S. Paolo di Barete e S. Maria del Carmine nel centro storico aquilano; e ancora, nelle frazioni, S. Giusta a Bazzano, S. Giovanni Battista a Camarda, S. Maria del Carmine a Paganica, S. Pietro Apostolo a Pagliare di Sassa e il Santuario Mariano a Roio Poggio. E inoltre S. Maria ad Cryptas a Fossa, S. Panfilo e S. Tommaso a Tornimparte, S. Maria a Graiano a Fontecchio, S. Maria degli Angeli a Sant'Eusanio Forconese, S. Giovanni Battista a Montereale ed infine il Sacrario dei Caduti a Magliano de' Marsi. Sono 42, infatti, i nuovi incarichi autorizzati a funzionari della soprintendenza dalla Soprintendente Alessandra Vittorini su richiesta del Segretariato regionale, per garantire il supporto tecnico-scientifico e operativo alla ricostruzione post sisma di chiese e monumenti pubblici. Si tratta prevalentemente di lavori di completamento - in gran parte sugli apparati decorativi - di importanti interventi avviati negli anni scorsi su monumenti di grande rilievo e cicli dipinti di straordinario interesse. Tra questi ultimi compaiono gli affreschi di Saturnino Gatti a Tornimparte, i pregevoli apparati pittorici di S. Maria ad Cryptas a Fossa e le decorazioni barocche del Santuario mariano di Roio o, infine, gli straordinari dipinti murali riemersi durante i restauri alla Misericordia e al Teatro comunale all'Aquila. (segue) (Gru)