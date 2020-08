Abruzzo: ricostruzione post sisma 2009, l'impegno della sovrintendenza per l’Aquila e cratere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova linfa al personale ministeriale coinvolto nella ricostruzione è stata data dagli ultimi concorsi Mibact che hanno visto per la soprintendenza l'assunzione di nuovi architetti, storici dell'arte, archeologi e restauratori, che gradualmente stanno entrando nel vivo degli interventi, avvalendosi della preziosa opportunità offerta dall'affiancamento ai funzionari già attivi e più esperti. I 42 incarichi di progettazione e/o direzione lavori autorizzati nei giorni scorsi vanno a sommarsi agli oltre 500 già autorizzati e svolti finora (100 dei quali ancora in corso) dai funzionari tecnici della Soprintendenza. Tra i tanti restauri, conclusi o in corso, eseguiti che vedono la presenza di funzionari della soprintendenza aquilana si ricordano la Fontana delle 99 Cannelle e la Fontana Luminosa, le chiese di S. Maria del Suffragio, S. Maria del Ponte, S. Maria del Soccorso, S. Silvestro, S. Filippo, San Flaviano, San Sisto, S. Agostino, S. Margherita dei Gesuiti, S. Paolo di Barete, San Vito alla Rivera, il Teatro comunale, le Mura urbiche, il Forte spagnolo, palazzo Ardinghelli e Palazzo Alfieri nel capoluogo; S. Pietro apostolo a Onna, S. Pietro a Coppito, S. Gregorio Magno a S. Gregorio, S. Giusta a Bazzano, S. Maria della Concezione a Paganica, il Santuario mariano di Roio; e inoltre le Abbazie di S. Clemente a Casauria e di San Giovanni a Lucoli, S. Pietro ad Oratorium a Capestrano, S. Sebastiano e S. Maria del Rosario a Navelli, S. Benedetto a Caporciano, S. Giovanni Battista a Castelli, S. Spirito a Badia Morronese di Sulmona, S. Lucia a Rocca di Cambio, S. Maria del Ponte a Tione degli Abruzzi, S. Maria della Consolazione a Picenze, S. Stefano a Tornimparte, la Beata Vergine delle Grazie a Torre de' Passeri. (Gru)