- "La vicenda Whirlpool testimonia l'incapacità del governo e della Regione". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania: "Io andai in fabbrica e salvai lo stabilimento di Carinaro, mettendo in campo una strategia e risorse economiche, dialogando con i sindacati. "Whirlpool oggi rappresenta il fallimento politico della sinistra". (Ren)