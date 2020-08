Campania: De Luca, sanità eccellente, non c'è più motivo per viaggi della speranza fuori Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri c’è stata una videoconferenza di rilievo su sistemi assistenza ventricolare intermedia, da Salerno. Si sono collegati ospedali di Londra, Parigi e Maastricht. Dopo le eccellenze che abbiamo registrato al Cotugno, al Pascale, prosegue questa onda di crescita straordinaria della sanità campana. Eccellenza internazionale: non c’è più motivo per viaggi della speranza fuori Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)