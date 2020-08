© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo siglato un protocollo intesa con Capitaneria di Porto a Napoli per le idroambulanze dotate di barelle di contenimento, per trasporto malati Covid dalle isole a terraferma. Questo servizio solo in Campania". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)