Campania: Cantalamessa (Lega), interrogazione a ministro Speranza su gestione sanità regionale

- "Grazie all'inchiesta giornalistica di Fanpage e alla denuncia di Marcello Taglialatela emergono ulteriori dubbi e ombre sulla gestione degli appalti della Regione Campania per l'acquisto oneroso di materiali e forniture sanitarie. A che titolo una figura esterna alla Soresa intermediava con i fornitori? Chi decide veramente come spendere i milioni di euro dei cittadini campani? Perché vengono fatte pressioni sui dirigenti Soresa per l'affido di milioni e milioni di euro a questa o a quell'altra azienda? Presenterò interrogazione al ministro Speranza. Il presidente De Luca ci parlava di trasparenza ma quì di trasparente c'è ben poco". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa. (Ren)